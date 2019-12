Mais segurança: roubos de veículos no Ceará têm redução de 46% neste ano

O Ceará registrou queda nos roubos de veículos, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O estado registrou 4.696 roubos neste ano e 46% de redução em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 8.657 furtos a veículos. Com esse balanço de 11 meses, a Segurança Pública cearense registra o melhor índice desde 2011. Este é o 30° mês seguido de números positivos.

Só em novembro, a retração no roubo de veículos foi de 39%, indo de 728, no mesmo mês do ano passado, para 444, no mês passado. Já em outubro, a redução foi de 45%.

Uma das estratégias utilizadas pelo Sistema de Segurança Pública para alcançar os resultados é a política de combate a mobilidade do crime. Ou seja, a partir do controle de carros e motocicletas que circulam pelas cidades cearenses, a Polícia consegue realizar cercos inteligentes e interceptar veículos automotores roubados, furtados ou aqueles que são utilizados em ações criminosas.

É fruto de todo o trabalho que temos feito aqui no Estado, ao inovar com o combate a mobilidade do crime. Então, é uma estratégia, que realmente tem dado certo, e servido de modelo para todo o país, já que o Ceará é o Estado que mais reduz roubos em todo o país, como os de veículos e de cargas, por exemplo. Então esse trabalho vem nos conduzindo para esse resultado e certamente terminaremos o ano com um dos melhores resultados de toda a década, destacou o secretário da SSPDS, André Costa.

Todas as regiões do Ceará registraram resultados positivos. A maior queda percentual foi no Interior Norte, com menos 31,4% de casos. Em seguida, vem o Interior Sul, depois, vem a Região Metropolitana de Fortaleza, e por fim, vem a capital cearense com redução de 15,9%.

Só em novembro, o Estado reduziu em 18% a quantidade de crimes deste tipo, com 827 ocorrências a menos se comparado ao ano passado.