Manchas de óleo: 21 praias cearenses são atingidas pela substancia

Há mais de 50 dias, manchas de óleo cru atinge o litoral nordestino e preocupa banhistas e autoridades, devido ao impacto ambiental causado pela substância. Dessa vez, as manchas chegaram à praia de Canoa Quebrada, uma das mais visitadas do Estado, que fica em Aracati, a 150 km de Fortaleza.

Pelo menos 21 praias do litoral cearense já foram atingidas e ao todo, 1.350 litros de óleo foram colhidos por órgãos ambientais.

A Prefeitura de Aracati divulgou, em nota, que já retirou cerca de 700 quilos do óleo do mar e da faixa de areia. O material foi retirado da Marinha, por meio da Capitania dos Portos de Aracati, e será levado para análise em Fortaleza.

Para tentar solucionar o caso, um grupo de trabalho foi criado e servidores das prefeituras das praias atingidas juntamente com voluntários trabalham na limpeza das praias.

As manchas de petróleo em praias do Nordeste já atingiram pelo menos 225 localidades em mais de 80 municípios de 9 estados desde o início de setembro. Mais de 900 toneladas de óleo já foram recolhidas do mar e 5 mil militares do Exército devem reforçar as ações de limpeza nas praias nordestinas.