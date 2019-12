Manifestante fere servidora durante protesto contra reforma previdenciária estadual

A servidora pública que sofreu um corte na cabeça durante protestos contra a reforma da previdência realizados nesta quinta-feira (19), na Assembleia Legislativa foi ferida por um colega manifestante.

A mulher teve a cabeça atingida por uma grade de contenção arremessada por um homem jovem de camiseta branca e mochila que participava dos protestos na avenida Desembargador Moreira em frente à sede do Legislativo Estadual.

As imagens mostram que o manifestante percebeu a consequência do golpe desferido por ele, mas não prestou socorro e rapidamente se afastou do local do incidente.

Acompanhe o vídeo: