Manifestantes fazem ato em defesa da Lava Jato e da reforma da Previdência em Fortaleza

Manifestantes foram as ruas das principais capitais do País na tarde deste domingo (30), para levantar bandeiras relacionadas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. As pautas do movimento, realizado em 180 cidades de todo Brasil, foram a reforma da Previdência, que entra em fase decisiva em julho e o Planalto busca de manter pontos considerados chave por Paulo Guedes, Ministro da Economia, e a operação Lava Jato, alvo de investigações após a divulgação de conversas do atual ministro da justiça, Sérgio Moro.

O ato de apoio à Operação Lava Jato e à Reforma da Previdência acontece na Praça Portugal e iniciou com o grupo fazendo uma oração direcionada ao Governo Bolsonaro e, em seguida, cantando o hino nacional.