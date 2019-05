Manifestantes fazem ato em Fortaleza a favor do governo Bolsonaro e de reformas

Um grupos de manifestantes em apoio ao governo Bolsonaro e a favor da reforma da Previdência e do pacote anticrime percorrem as ruas de Fortaleza na tarde deste domingo (26). O ato teve início na Avenida Pontes Vieira, no bairro de Dinísio Torres, de onde seguem numa carreata em direção à Praça Portugal, na Aldeota.

Os manifestantes vestem camisas com as cores verde e amarelo e roupas em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro e levantam bandeiras do Brasil e faixas em apoio a reformas. De acordo com a organização do protesto e com a Polícia Militar, ainda não há estimativa de quantas pessoas participam da manifestação.

Representantes do Movimento Direita Ceará, o deputado federal Heitor Freire (PSL) e os deputados estaduais Delegado Cavalcante (PSL) e André Fernandes (PSL) também participam da mobilização.