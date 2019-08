Marcelo Barberena, acusado de matar a mulher e a filha, é solto

Na época do crime, ele chegou a confessar o assassinato da mulher e da filha. O crime aconteceu no município de Paracuru. Barberena chegou a recuar da confissão, alegando que não cometeu os crimes e foi coagido a assumir a culpa por policiais.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará, o acusado efetuou disparos contra a mulher, que chorava debruçada no travesseiro, e contra a filha, que estava dormindo. A mãe foi atingida na cabeça, e o bebê foi baleado nas costas.

As famílias das vítimas e do acusado passavam o fim de semana na casa onde ocorreram os crimes. O casal discutia devido a dificuldades financeiras e desinteresse de Marcelo por uma proposta de emprego.