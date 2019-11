Marco histórico: Governo do Ceará entrega 100 brinquedopraças no estado

O Governo do Ceará alcança nesta quinta-feira (27) o marco histórico com a entrega da 100ª brinquedopraça no estado, ação do Programa Mais Infância Ceará. Os moradores de Quixelô, na região Centro-Sul, serão beneficiados com o espaço lúdico e a academia de ginástica. A praça Padre Agostinho, onde serão implantadas as iniciativas, também receberá a doação e plantação de mudas de árvores frutíferas e ornamentais. A primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, idealizadora do programa, e a secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Socorro França, participarão da entrega dos equipamentos de lazer e saúde.

As brinquedopraças, espaços de lazer para as crianças de três a 12 anos, são áreas cercadas de 240m², com piso anti-impacto e oito brinquedos infantis: duas casinhas duplas, sendo uma com ponte de playground e outra com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola. O Estado oferta os equipamentos e cabe às prefeituras municipais garantir a conservação da praça e a manutenção dos brinquedos. Até o momento, 99 equipamentos para as crianças já foram entregues pelo Governo do Ceará, com investimento de R$ 180 mil cada.

A academia ao ar livre, com área total de 100m², possui onze equipamentos para fortalecimento da musculatura, alongamentos e correção postural. Entre os equipamentos estão simuladores individuais de bicicleta, esqui, caminhada e de cavalgada, volante vertical duplo, alongador três alturas, twist lateral duplo, de rotação diagonal dupla e multiexercitador com seis funções, todos com placas de orientação para correta atividade. O recurso para implantação do equipamento é da ordem de R$ 20 mil.

Com o intuito de despertar a criança para a importância do ecossistema, a ação, que faz parte do Programa Mais Infância, visa a formação de cidadãos conscientes acerca das questões ambientais, como a conservação e preservação da natureza. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente.

Na ocasião, o Caminhão do Cidadão estará no local oferecendo serviços gratuitos como emissão de antecedentes criminais, RG e CPF. Também serão ofertados para população oficinas de gesso, EVA, penteado, manicure, corte de cabelo e arte circense, além de atividades como desenho, pintura facial e aulão de dança com os profissionais do Ônibus Mais Infância.

Serviço

Inauguração da 100ª brinquedopraça no estado, entrega de academia de ginástica e plantio de mudas

Data: 28 de novembro (quint-feira)

Horário: 17 horas

Local: Praça Padre Agostinho – Rua Padre Agostinho, s/n, Quixelô