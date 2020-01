Marco, Umirim, Viçosa do Ceará e Caucaia serão beneficiados com projeto peixamento

Após a distribuição de 3.559.354 alevinos em 631 açudes públicos estaduais e de áreas de assentamento de 72 municípios no último ano, o Governo do Ceará através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) retoma nesta semana as atividades do Projeto de Peixamento nos municípios de Marco, Umirim, Viçosa do Ceará e Caucaia. Ao todo, serão 130 mil peixes recém-nascidos repovoando barragens e açudes públicos na primeira entrega do projeto este ano.

Até março a expectativa é concluir os 35% restantes do projeto lançado em outubro de 2019. A produção de pescado, com o peixamento, é de 1.200 toneladas com a distribuição total de 5,5 milhões de peixes em mais de mil reservatórios, beneficiando 60 mil famílias que moram próximas aos açudes.

Serão retomadas as distribuições em Marco, no Litoral Norte, com 50 mil peixes; Umirim, no Vale do Curu, com 50 mil alevinos; Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, com 20 mil peixes recém-nascidos e Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, com o repovoamento de 10 mil alevinos em açudes próximos a áreas indígenas.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Agrário, Francisco De Assis Diniz, a expectativa é gerar em até cinco meses uma elevada produção de pescado e injetar cerca de R$ 6 milhões na economia do estado. O investimento do projeto é de R$ 800 mil.