Margem Direita do Rio Acaraú receberá ações de revitalização

A Margem Direita do Rio Acaraú recebeu, nesta quinta-feira (04), a visita de Bruno Ary, diretor de Parques, Jardins e Unidades de Conservação da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), para planejamento das ações de arborização, manutenção e paisagismo de suas áreas verdes. Participaram da visita técnicos da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Ao longo do parque estão sendo criados espaços verdes de convivência com gramados, novos bancos e mais vegetação ornamental e de plantas da mata ciliar, que serão responsáveis por tornar o espaço mais agradável e ecologicamente adequado (a longo prazo).