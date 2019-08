Apesar de ter sido anunciada, Marília Mendonça está fora do Réveillon 2020 do Marina Park Hotel, em Fortaleza. O motivo do cancelamento do show da sertaneja é a gravidez.

Marília entra de licença médica em dezembro deste ano e fica fora dos palcos até fevereiro de 2020 por conta do nascimento de Léo, o primeiro filho da cantora. Organizadores do evento divulgaram que a cantora será substituída por Henrique e Juliano.

(*)com informação do Jornal O Dia