Marília Mendonça está grávida de cinco semanas

A rainha do ‘feminejo’ está esperando um herdeiro: a assessoria de Marília Mendonça confirmou que a cantora está grávida de cinco semanas do primogênito, fruto do relacionamento com o sertanejo Murilo Huff.

Até agora, Marília e o namorado não se pronunciaram, mas a equipe da cantora promete soltar uma declaração em breve.

A informação foi divulgada primeiro pelo colunista Léo Dias, com colaboração do perfil de Instagram Rainha Matos. Por e-mail, a assessoria de imprensa da cantora confirmou ao site Correio Braziliense.

Marília e o goiano Murilo, ambos de 23 anos, assumiram o namoro no final de maio deste ano. De acordo com os fãs, o casal provavelmente está junto desde meados de 2018. Eles teriam se conhecido em 2017, durante a gravação de uma música composta por ele — ‘Transplante’. Pouco depois, cantaram juntos ‘Dois enganados’.