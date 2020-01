Marinha afirma que óleo encontrado em praias do Ceará em dezembro é uma nova substância

Até o dia 16 de janeiro, data do mais recente levantamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), foram 999 pontos atingidos pelas manchas de óleo em todo país. A contaminação atingiu todos os nove estados do Nordeste, além de praias do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Um navio está atracado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, para fazer parte da 3ª Fase da Operação “Amazônia Azul-Mar Limpo é Vida!”. A ação monitora as manchas de óleo que apareceram no litoral brasileiro. Ainda segundo o comandante, é feito, nestas quinta e sexta-feiras, um sobrevoo de cerca de 200 km pela costa cearense, passando por Itapipoca e Amontada, buscando vestígios que, porventura, ainda existam.