Marinha emite aviso de ventos fortes no litoral do Ceará

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de vento forte durante esta quarta-feira (25). Neste período, a Capitania dos Portos do Ceará recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem navegar nestas áreas e que as demais redobrem a atenção quanto ao estado geral dos motores e casco, além de equipamentos de rádio e outros itens de segurança.

A análise da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), reforçando o aviso de mau tempo da Marinha, indica que, para os próximos dois dias, a velocidade dos ventos deve variar entre 35 e 40 km/h no entorno do litoral do estado.

Nas últimas 24 horas, conforme monitoramento da Funceme e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maior rajada de vento – aumento repentino da velocidade do ar – em Fortaleza foi de 45 km/h, ao meio-dia de ontem.