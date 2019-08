Marruás: homem ateia fogo em lixo caseiro causando transtorno para moradores

Um homem ateia fogo em lixo caseiro, na localidade de Marruás, em Tauá. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo correspondente Alverne Lacerda.

Segundo o correspondente, em sua participação no programa desta sexta-feira (2), Os moradores da região ficaram em panico com o fogo que ganhou grandes proporções atingindo a vegetação. O fogo se iniciou na tarde dessa quinta-feira (1).

Ainda de acordo com Alverne, três pessoas foram levadas para o Hospital.

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: