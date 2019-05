Maternidade: equilíbrio entre ser mãe e mulher é tema de palestra em Shopping de Fortaleza

Aprendendo a ser mãe, reaprendendo a ser mulher, esse é o tema da palestra que acontece nesta terça-feira (21), no Teatro do Shopping Benfica, às 15h. O evento faz parte da agenda do Instituto Revoar, braço social do Grupo Memorial, que vem realizando ao longo do mês de maio diversas programações em vários pontos de Fortaleza.

“Ser mulher faz parte de uma vida harmoniosa e mais feliz. Entender como organizar e priorizar o seu tempo é fundamental”, pontua a psicanalista Elaine de Tomy que irá discorrer sobre a problemática acerca do universo feminino e suas identidades múltiplas. “A maternidade é repleta de mudanças psicológicas, ser mãe traz mudanças tanto hormonais, cerebrais e culturais. Será possível o equilíbrio entre ser mãe e mulher?”

Sobre o Instituto Revoar

Revoar vem do significado tornar a voar, voltar voando, que é associado a leveza e descoberta, e simbolicamente, ajuda as pessoas a se renovarem e se conectarem com o mundo novamente. Foi pensando nisso que o grupo Memorial, que atua no setor Funerário em Fortaleza, resolveu criar o Instituto Revoar, que vem atuando no bem estar emocional das pessoas. Hoje o Instituto oferece uma gama de serviços de acompanhamento e reintegração de pessoas enlutadas à sociedade.

Sobre a palestrante

Filósofa, psicanalista e hipnoterapeuta, Elaine de Tomy possui MBA em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos, e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente do Instituto Revoar e do grupo de apoio a atividades acadêmicas do Instituto Acadêmico de Psicanálise do Brasil.

Serviço:

Palestra: Aprendendo a ser mãe, reaprendendo a ser mulher

Data: 21 de maio – 15h

Local: Shopping Benfica – Av. Carapinima, 2200 – Benfica, Fortaleza