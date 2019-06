Matos, Wagner, Sarto: Luzenor de Oliveira e Beto Almeida debatem nomes para eleição de 2020

As eleições de 2020 estão bem distantes dos eleitores que têm um peso determinante na vida dos municípios, mas essa distância está ficando cada vez menor. Na agenda dos partidos e de líderes políticos, a mobilização já começou nos bastidores da Capital, dos Municípios e do Interior.

Beto Almeida destaca que já há a articulação entre os partidos com nomes surgindo como pré-candidatos.

“São nomes que se colocam na primeira prateleira, dispostos a concorrer à principal cadeira do executivo aqui do Ceará, que é a nossa Capital. Cadeira atualmente ocupada pelo prefeito Roberto Cláudio”, comenta o Jornalista.

Beto Almeida analisa um fato inédito na história do PSDB aqui no Ceará, que foi a renovação do Diretório Regional, quando o Luiz Pontes assumiu a presidência do Diretório Regional em uma solenidade na Assembleia Legislativa e, momento esse em que o senador Tasso Jereissati lançou o nome do seu pré-candidato pelo partido: Carlos Matos.

Paralelo a isso, Luzenor de Oliveira lembra de Capitão Wagner, que deixa transparecer dúvidas se realmente continuará no PROS. Beto Almeida reforça que nas eleições de 2016, o Capitão chegou ao segundo turno também com o apoio do PSDB, que não lançou candidatura própria. Neste caso, como pode ser diferente, é prudente para Wagner pensar em uma base mais forte para concorrer de igual para igual com os outros possíveis candidatos.

Por fim, Luzenor de Oliveira cita o PDT, que cresce no cenário político nacional através de um cearense, Ciro Gomes. O partido, no Ceará, levantou o nome do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, José Sarto, devido a visibilidade regional que o deputado vem ganhando, devido a conexão com o governador Camilo Santana e com os irmãos Cid e Ciro Gomes.

