Matriculados em faculdades privadas tem até segunda-feira para se inscrever nas vagas remanescentes do ProUni

O prazo final para os estudantes já matriculados na faculdade realizarem a inscrição no Programa Universidade para Todos, o ProUni, está perto de acabar. Os candidatos tem até a próxima segunda-feira (30), para manifestar interesse nas vagas por meio do site do programa. As novas oportunidades fazem parte das bolsas remanescentes do ProUni, ou seja, aquelas que não foram preenchidas ainda.

Após realizar a inscrição, os estudantes selecionados devem comprovar as informações prestadas na instituição de ensino. Caso a inscrição não seja confirmada, a bolsa volta a ficar disponível no sistema.

O ProUni é um programa do Ministério da Educação que concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior a estudantes brasileiros sem diploma.