Matrículas da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza começam nesta quinta

O cronograma de matrícula para 2020 na rede pública de ensino do município começa nessa quinta-feira, 2, para crianças do Infantil I ao 1° ano. Pelo menos 20 mil vagas estão disponíveis para quem pretende matricular crianças, jovens e adultos na Rede Municipal de Ensino em Fortaleza.

Na sexta-feira, dia 3, será a vez das crianças do 2° ao 4° ano. Na segunda, dia 6, 5° ao 7° ano poderão se matricular. No dia 7 de janeiro, 8° e 9° ano devem se preparar. Já no dia 8 de janeiro, a Educação de Jovens e Adultos será contemplada. Pessoas a partir de 15 anos completos, que não terminaram os estudos ou não estão alfabetizadas, poderão se matricular.

Para realizar a matrícula, o horário de atendimento é de 7 às 17 horas. Os documentos necessários são: cópia da certidão de nascimento, cópia do comprovante de residência, cópia do cartão de vacinação de todos os componentes da família, cópia do laudo médico em caso de deficiência, cópia RG e CPF dos pais, cópia cpf da criança, 2 fotos 3×4. Para jovens e adultos, os documentos são os mesmos, exceto cartão de vacinação.

Durante o mês de dezembro, ocorreu o período de inscrições no Registro Único para as turmas de creches (1 a 3 anos), e de prazo de pré-inscrição para as Escolas de Tempo Integral. A confirmação de matrícula dos alunos veteranos também ocorreu em dezembro. A vaga de veteranos é garantida antecipadamente e os pais apenas confirmam a renovação da matrícula.