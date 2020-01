Matrículas das escolas municipais de Caridade foram prorrogadas

A partir da próxima segunda-feira (20), serão retomadas as matrículas para o ano letivo de 2020 para os alunos da educação infantil, fundamental e EJA em todas as escolas do município de Caridade. De acordo com a Secretaria da Educação, as matrículas começaram no último dia 6 de janeiro, para estudantes novatos nos municípios do interior do estado. Já na capital, houve uma mudança no cronograma devido uma adequação do sistema.

Para participar, os pais, responsáveis ou estudantes com idade igual ou superior a 18 anos devem se dirigir à escola, preferencialmente, mais próxima de sua residência para efetuar a matrícula. Caso o limite de vagas já tenha sido preenchido, o aluno será matriculado em outro estabelecimento de ensino da rede estadual na mesma região.

São necessários para matrícula documentos como a cópia da certidão de nascimento; transferência ou declaração de escolaridade; duas fotos 3×4 do estudante; cartão de vacinação; cópia da identidade e número do CPF; e Número de Identificação Social (NIS) para as famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.