Mauriti, no Cariri, recebe Praça Mais Infância nesta quinta-feira (19)

Mauriti, na Região do Cariri, será contemplada nesta quinta-feira (19) com Praça Mais Infância. O Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), entrega o espaço de lazer para as crianças e suas famílias. A primeira-dama do Estado, Onélia Santana, e o secretário Executivo da Proteção Social da SPS, Francisco Ibiapina, participam da solenidade de entrega do 17° equipamento no Estado de um total de 34.

A Praça Mais Infância de Mauriti tem uma área total de 2.990,00 m², composta por quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre, espiribol, bicicletário, área para picnic e pergolado e ainda bloco de apoio com banheiros acessíveis, fraldário, administração e depósito. Na ocasião, o Estado entrega ainda kits com redes e bolas de basquete, vôlei, futsal, espiribol.

O equipamento foi construído por meio do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares III), com o investimento total de R$ 924.391,72, financiado pelo Governo do Ceará. Como contrapartida, o município fica responsável pela preservação e manutenção do espaço.

Educação Ambiental

Na entrega, dezenas de mudas serão plantadas no jardim da praça, com o auxílio das crianças do município. A ação tem o intuito de alertar a população para a importância do ecossistema, visando a formação de cidadãos conscientes acerca das questões ambientais, como a conservação e preservação da natureza. A cada entrega, um estudo é realizado na região para identificar as espécies nativas de cada local e, assim, auxiliar para um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

Serviços

Na inauguração de hoje, estava disponível o Caminhão do Cidadão oferecendo serviços gratuitos como emissão de RG e CPF, da certidão de antecedentes criminais, da declaração do Número de Identificação Social (NIS) e das taxas do Detran. Oficinas de pintura de rosto, gesso, EVA, penteado, manicure para o público infantil, corte de cabelo também serão ofertadas para população, por meio dos profissionais do Ônibus Mais Infância Ceará. As crianças também vão participar de atividades como desenho, arte circense e aulão de dança.

Municípios contemplados

Além de Mauriti, Aquiraz, Amontada, Acaraú, Camocim, Canindé, Crateús, Crato, Granja, Maranguape, Maracanaú, Pacatuba, Pentecoste, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, Sobral e Viçosa do Ceará, mais 17 locais receberão a Praça Mais Infância: Acopiara, Boa Viagem, Cascavel, Caucaia, Fortaleza (3), Icapuí, Icó, Iguatu, Itapipoca, Itarema, Juazeiro do Norte, Quixadá, Tauá, Tianguá e Trairi.

As Praças Mais Infância estão dentro do pilar “Tempo de Brincar” do Programa Mais Infância Ceará. Além das Praças Mais Infância, já foram implantadas pelo Governo do Ceará nos municípios 35 brinquedocreches e 101 brinquedopraças e outras 63 brinquedopraças estão previstas.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará