Mauriti: obras da CE-397 avançam

Condutores de veículos que trafegam pela rodovia CE-397 em Mauriti, no Cariri, encontram 33 km de estrada passando por intervenções, desde a sede do município, passando pela localidade de São Miguel até a divisa com o estado da Paraíba. O trabalho é executado através da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

A execução está em 23%. O cronograma prevê que dentro de um ano a população já possa contar com a estrada em melhores condições de trafegabilidade para um deslocamento mais seguro e confortável.

“As obras irão auxiliar muito o desenvolvimento socioeconômico da região Sul do Estado, além de promover um intercâmbio com o estado vizinho, a Paraíba. Vale salientar que o trecho passa tanto por obras de implantação como de restauração. O trecho que liga o distrito de São Miguel a Paraíba está passando por obras de implantação, já o segmento de Mauriti ao distrito será restaurado”, detalha o gerente de obras rodoviárias da SOP, Quirino Ponte.

Os dois trechos estão recebendo serviços preliminares de pavimentação, revestimento asfáltico, bueiros, drenagem, proteção ambiental e sinalizações (vertical e horizontal). As intervenções são viabilizadas por investimento de cerca de R$ 20 milhões do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Saiba Mais

No último dia 11, o governador Camilo Santana autorizou outra obra rodoviária que beneficia Mauriti, através da CE-397, que terá 12,64 km pavimentados, entre o distrito de Poço do Pau, em Brejo Santo, ao distrito de Palestina do Cariri, em Mauriti. Essa via auxiliará no acesso às sedes dos dois municípios e às divisas com os estados da Paraíba e de Pernambuco.

Outra intervenção que também pretende melhorar os deslocamentos na região é a recuperação funcional da CE-384, desde Milagres até a divisa com a Paraíba, passando por Mauriti. Esse trecho teve melhorias implementadas em 41 km de pavimento e está em processo para sinalização.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará