MDB, sob liderança de Eunício, deflagra mobilização para discutir eleição 2020

O presidente da Executiva Regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, decidiu esticar a permanência em Fortaleza, após participar, nesse último final de semana, do evento de 45 anos da empresa Corpvs, para se reunir com aliados e abrir discussões sobre a formação de alianças e lançamento de candidaturas de prefeito.

Ao longo dessa segunda-feira (20) e, na manhã desta terça (21), Eunício, conversou, na sede do MDB, em Fortaleza, com os deputados estaduais Walter Cavalcante e Leonardo Araújo, com os suplentes Edilardo Eufrásio e Davi Macedo, e se reuniu com lideranças municipais das cidades de Palmácia, Uruburetama, Farias Brito, Madalena e Quixadá. Em debate, a formação de chapas para concorrer as prefeituras e Câmaras de Vereadores.

O deputado estadual Leonardo Araújo destacou, na manhã desta terça, ao conversar com a reportagem deste site, que o ex-senador Eunício Oliveira está entusiasmado nas conversas para levar o MDB a disputar prefeituras de pequenas, médias e grandes cidades. Quanto a Fortaleza, Leonardo afirmou que há diálogo com diferentes partidos, mas não descartou a ideia de candidatura própria.

Eunício recebeu, nas últimas horas, em Fortaleza, o prefeito de Palmácia, David Campos, a presidente da Câmara de Uruburetama, Teté, pré-candidata à prefeitura do município; o pré-candidato a prefeito de Farias Brito, Deda Sales; a prefeita de Madalena, Sônia Costa, que concorrerá à reeleição, o ex-prefeito e pré-candidato em Morada Nova, Glauber Castro, e o vice-prefeito de Quixadá, João Paulo.

Confira fotos: