MDB tenta reagir ao assédio do PSD e estimula movimentos de Jovens e Mulheres

O MDB tenta reagir as investidas do PSD e realiza, nesta sexta-feira (20), a partir das 9 horas, na sede do Diretório Regional, no Bairro Meireles, em Fortaleza, a Convenção Conjunta dos Núcleos Juventude e da Mulher Ceará.

O encontro terá a presença do presidente estadual, ex-senador Eunício Oliveira. A movimentação é uma resposta dos dirigentes regionais para tentar preservar militantes – como prefeitos e ex-prefeitos filiados à sigla, que estão sendo assediados pelo ex-vice-governador Domingos Filho.

Domingos realiza, durante esta semana, uma arrastão de filiações ao PSD no Interior e na Grande Fortaleza. O MDB tem sido alvo dessas investigadas, o que desagradou o ex-senador Eunício Oliveira.

Segundo Eunício, em processo de fortalecimento das bases, com ampliação na constituição dos diretórios e na participação dos filiados, o MDB Ceará segue debatendo a realidade do Brasil, do estado e dos municípios cearenses por meios de suas instâncias, núcleos e movimentos.

Confira as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva: