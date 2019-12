MEC consolida Universidade de Fortaleza entre as melhores do País

A Universidade de Fortaleza fecha o ano de 2019 como uma das melhores instituições de ensino superior em todas as avaliações educacionais, seja de âmbito nacional ou internacional. A mais recente a do Índice Geral de Cursos, do Ministério da Educação, reconhece como a segunda melhor universidade privada das regiões Norte e Nordeste e entre as 30 melhores particulares do Brasil.

A Universidade de Fortaleza obteve nota 4, em escala de 0 a 5. Principal indicador de qualidade do Ministério da Educação, o Índice Geral de Cursos considera o desempenho das universidades na graduação e na pós-graduação (mestrado e doutorado). No caso da pós-graduação, a avaliação leva em conta a nota aferida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

No total, o MEC avaliou 2.052 instituições, entre públicas e privadas. No Ceará, além da Universidade de Fortaleza, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Estadual do Ceará também obtiveram nota 4, considerada excelente.