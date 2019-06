Média de cinco casos por dia: Ceará registra mais de 4 mil ocorrências de crimes sexuais nos últimos dois anos

De janeiro de 2017 até maio de 2019, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) registrou 4.399 ocorrências com vítimas de crimes sexuais. O número revela uma média de cinco casos por dia. Quem mais sofreu este tipo de crime foram crianças, representando cerca de 1.863 casos, e adolescentes, com 1.588 registros.

Comparados iguais períodos, de maio de 2017 até maio de 2019 houve um aumento de 8% no total de vítimas. O dado é ainda mais alarmante quando a delegada Rena Gomes, diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) da Polícia Civil do Estado, afirma que para cada caso que chega ao conhecimento das autoridades, a previsão é que outros cinco não foram sequer notificados.