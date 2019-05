Médico e comentarista Henrique César relata o drama de quem precisa de cirurgia ortopédica

A morte de um paciente no Rio de Janeiro por motivo de complicações, devido a um período de espera por nove anos por uma cirurgia ortopédica, em um Hospital Público Federal da cidade. A notícia gerou muita comoção, inclusive com diversas manifestações de repúdio nas redes sociais. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), desta quinta-feira (23), pelo médico ortopedista e professor universitário Dr. Henrique César.

Dr. Henrique destacou também, que no Ceará existe somente um Hospital Federal de bom porte que pode resolver esse tipo de problema, diferente do Rio de Janeiro que tem cerca de seis hospitais com esse poste.

Confira a análise completa clicando no player abaixo:

De acordo com a Defensoria Pública da União (DPU), 12 mil pessoas aguardam por cirurgias na fila do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into).