Médico e professor universitário Henrique César dá recado sobre as arboviroses nesse período de chuvas

A população deve ter cuidados redobrados nesse período de chuvas com as viroses transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, como a dengue, a zika e a Chikungunya.

O recado é do médico e professor universitário Henrique César em seu comentário, nesta quinta-feira (6), no Jornal Alerta Geral (Rádios FMs 104.3 e 107.5 – Grande Fortaleza, 26 emissoras no Interior e redes sociais do Ceará Agora).

A prevenção, segundo o médico Henrique César, é sempre o melhor tratamento. Henrique alerta sobre os riscos dessas doenças, principalmente, nas crianças.

Confira na íntegra o comentário do médico e professor universitário, Henrique César: