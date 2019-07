Acidentes em águas rasas podem provocar lesões irreversíveis na coluna cervical, diz o Médico Henrique César

O médico e professor universitário Henrique César, em seu comentário, nesta quinta-feira (25), no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + redes sociais), destacou o aumento do número de acidentes domiciliares e em momentos de lazer.

Segundo Henrique César, um dos acidentes mais comuns acontecem após mergulhos em águas rasas, sendo esta a 4ª causa de lesão muscular no Brasil. O médico informa que a maioria das lesões acontece em jovens na faixa etária de 10 a 30 anos, sendo, geralmente, localizadas na coluna cervical.

Henrique fala, em seu comentário, que o número de acidentes aumenta nos meses de férias escolares. Segundo o médico, a causa desse aumento pode estar associada ao modo como as pessoas entram na água. Henrique alerta sobre alguns cuidados que os banhistas devem ter para evitar acidentes.

