Médico Henrique César: 3 milhões de usuários abandonam, em quatro anos, planos de saúde

O médico e professor universitário Henrique César revelou, nesta quinta-feira, em seu comentário no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 + 26 emissoras no Interior e redes sociais), que, em quatro anos, pelo menos, 3.000.000 de pessoas abandonaram os planos de saúde.

A queda, conforme o médico, é consequência do desemprego e da redução da renda. Ele cita, ainda, que, entre 2000 e 2018, o reajuste desses serviços superou os 382%, enquanto, para o mesmo período, a inflação do setor saúde ficou em 108%, pressionando, assim, o orçamento doméstico dos clientes de planos privados.

Henrique chama atenção, também, para a consequência dessa falta de proteção à saúde de quem antes tinha condições de bancar a conta de um atendimento particular: quanto mais gente sem cobertura dos planos, maior é o número de pessoas que recorrem ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O diagnóstico, segundo o médico e professor universitário, é o despreparo do SUS para atender a população mais pobre e, principalmente, dar assistência a pacientes que precisam de cirurgias. Henrique cobra aos representantes do povo nas Casas Legislativas (Câmaras Municipais, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado) mais compromisso com o fortalecimento do SUS e condena a briga que envolve os agentes públicos por disputa de poder e cargos em, por exemplo, consórcios regionais de saúde, gerando, assim, prejuízos a população.

