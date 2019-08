Médico Henrique César alerta população sobre surto de sarampo e diz: “o grande motivo é a desinformação”

Durante sua participação no Jornal Alerta Geral (Expresso FM 104.3 + 26 emissoras no interior + Redes Sociais do Ceará Agora) desta quinta-feira (15), o médico ortopedista e professor universitário Henrique César alertou a população sobre o os perigos do Sarampo e a importância da vacinação.

Em sua fala inicial, Henrique registra o aumento dos casos de sarampo confirmados no Brasil, que chegaram a 1.388, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados ontem (14). Para o médico, o grande motivo desse crescimento, é a desinformação:

“Isso tá subindo, e o motivo é que, em pleno século 21, em 2019, o grande motivo desse surto no mundo todo é desinformação. As pessoas estão recusando vacinar-se, não estão se submetendo a cobertura vacinal.”

Na sequência, o médico faz um apelo a população para buscar a vacinação como forma de combate a doença. Ele afirma que esta “não é uma questão somente de saúde própria, mas de solidariedade” e os brasileiros precisam estar nessa cobertura para erradicar esse problema do meio social.

Entrevistado no Bate-Papo político, Henrique foi questionado pelo jornalista Luzenor de Oliveira sobre a influência das notícias falsas, conhecidas como “Fake News”, nessa falta de estímulo dos cidadãos à vacinação das crianças.

“Existiram algumas “Fake News” principalmente na Europa, depois de alastrou pelo mundo todo, de eventuais males, que a vacinação especificamente contra sarampo causaria, isso é absolutamente uma inverdade. É uma vacina bem testada no mundo todo e no mundo todo foi responsável por erradicar essa doença tão nefasta.”

Por fim, Henrique César afirma que o sarampo poder se uma doença letal e que a melhor maneira de se manter protegido é através da prevenção, a vacina. Para governo, na opinião de Henrique,

é necessário uma sensibilização contínua, educação realizada continuamente para manter a população atenta à importância da vacina.

Informações

Veja abaixo quem pode/deve e quem não pode/deve receber uma dose contra o sarampo: