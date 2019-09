No Alerta Geral, o médico Henrique César fala sobre o “Pé Diabético”

O pé diabético é um dos problemas mais específicos da área de medicina, segundo o médico Henrique César. A doença é identificada através de uma área machucada ou infeccionada nos pés desenvolve uma úlcera (ferida), devido a consequência da diabetes. Além disso, seu aparecimento pode ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente e os níveis de glicemia são mal controlados.

O médico e professor universitário Henrique César destacou, em seu comentário, nesta quinta-feira (19), no Jornal Alerta Geral (Expresso Fm 104.3 na Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais), cobranças do poder público para promover mais ações preventivas para evitar amputações.

De acordo com Henrique César, atualmente no Estado do Ceará, o dinheiro público é muito mal gasto com esse tipo de abordagem, com relação a doenças.

O médico também destaca:

“É preciso por tanto investir em ferramentas para a qualificação do cuidado com a pessoa com a diabetes. Modificando a formulas de abordagem aos usuários e considerando as melhores evidências como guias, para a prática clínica cotidiana.” – Afirma o médico.

Confira mais informações com o médico e professor universitário Henrique César na íntegra: