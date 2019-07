Médico Henrique César destaca implantação da plataforma IntegraSUS no Ceará

O médico e professor universitário Henrique César, em seu comentário, nesta terça-feira (16), no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + redes sociais), destacou a implantação da plataforma IntegraSUS no Ceará para melhor gerenciamento dos serviços prestados pelas unidades de saúde na Região Metropolitana e nas cidades do Interior.

O IntegraSUS, segundo Henrique César, é uma excelente política de saúde que pode evitar, por exemplo, os boatos que circulam hoje sobre um possível desabastecimento de insumos em unidades de saúde administradas pelo Estado.

Henrique fala, em seu comentário, sobre uma conversa com o Secretário de Saúde, Dr. Cabeto, que classifica como boato a informação sobre a falta de itens essenciais para realização de cirurgias e atendimentos nas unidades de saúde.

