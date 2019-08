Médico Henrique César esclarece sobre a dose extra de vacinação contra o sarampo

O Ministério da Saúde começou a enviar nesta semana, 1,6 milhão de doses extras da vacina tríplice viral a todos os estados do país. A medida tomada pela pasta visa garantir a dose extra contra o sarampo em todas as crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias.

O médico e professor universitário Henrique César, nesta quinta-feira (29), esclareceu sobre o assunto em seu comentário no Jornal Alerta Geral (Expresso 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + redes sociais).

Henrique informa que, para os 13 estados que estão em situação de surto ativo de sarampo, vão ser destinadas, 960.907 mil doses. Para o Ceará serão enviadas cerca de 71 mil doses extras da vacina tríplice viral.

