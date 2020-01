Médico Henrique César faz um alerta a caminho do Carnaval: 135 mil pessoas tem HIV e não sabem da doença

Com a chegada do carnaval os jovens devem ficar atentos com o aumento de contagio do vírus HIV devido a falta de prevenção. O Brasil conseguiu evitar 2,5 mil mortes por Aids entre os anos de 2014 e 2018. Nos últimos cinco anos, o número de mortes pela doença caiu 22,8%, de 12,5 mil em 2014 para 10,9 mil em 2018. Os dados são positivos, no entanto, o Ministério da Saúde acredita que 135 mil pessoas vivem com HIV no Brasil e não sabem.

De acordo com médico e professor universitário Henrique César, em seu comentário, nesta terça-feira (28), no Jornal Alerta Geral, no Ceará no período de 2009 a 2019 foram notificados mais de 11 mil casos de Aids e mais de 11.123 de HIV em todo o Estado. Foram ainda registrado 3.440 óbitos, uma média de 312 por ano, tendo HIV e Aids como causa básica dos óbitos.

