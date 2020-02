Medida provisória destina recursos para enfrentar o coronavírus

A Medida Provisória 921/20 abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa, no valor de R$ 11.287.803,00. O dinheiro será aplicado para enfrentar uma possível situação de emergência pública causada pelo coronavírus, que ainda não foi registrado no País.

Neste domingo, 34 brasileiros resgatados na China chegaram à base aérea de Anápolis, em Goiás. Eles estavam na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto mundial do coronavírus.

Os resgatados vão permanecer em quarentena por 18 dias no hotel de trânsito em Anápolis, que foi especialmente preparado para essa operação.

Histórico



Os coronavírus são conhecidos desde meados dos anos 1960 e já estiveram associados a outros episódios de alerta internacional nos últimos anos. Em 2002, uma variante do vírus gerou um surto de síndrome respiratória aguda grave (Sars) que também teve início na China e atingiu mais de 8 mil pessoas. Em 2012, um novo coronavírus causou uma síndrome respiratória no Oriente Médio, que foi chamada de Mers.

Até agora, a atual epidemia do coronavírus já deixou mais de 900 mortos e dezenas de milhares de doentes na China. No Brasil, até domingo, havia 11 casos suspeitos, de acordo com o Ministério da Saúde.