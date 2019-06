Medo da violência: Ibope aponta rejeição à flexibilização do porte e da posse de armas

Uma pesquisa do Ibope, realizada no mês de março, cujo resultado foi divulgado, nesse domingo, mostra que a maioria dos brasileiros é contra à flexibilização da posse e do porte de armas de fogo. Há indicativo de que os brasileiros incorporaram o sentimento de que, quanto mais armas de fogo em circulação, mais violência.

Segundo o Ibope, 61% das pessoas condenam o afrouxamento das normas para a posse, enquanto 73% declararam que são contrárias ao porte de armas para cidadãos comuns. Conforme o levantamento, apenas 37% dos entrevistados se disseram favoráveis à flexibilização da posse de arma de fogo.

Ao serem questionados se o aumento do número de pessoas deixaria a sociedade mais segura, 51% dos entrevistados disseram que não. Entre os entrevistados, 31% admitiram que, como efeito da presença de armas, a sociedade poderia se sentir mais segura.

Segundo os números do Ibope, que foram divulgados, nesse domingo pelo Jornal O Globo, os homens se dividem sobre o assunto – 50% defendem a flexibilização das regras, e 49% se opõem. As mulheres são, porém, mais decididas: 71% não querem que as regras para a posse o o porte de armas fiquem mais flexíveis. Apenas 27% apoiam a medida do Governo Federal.

Quanto ao retrato do sentimento dos brasileiros nessa área da posse e do porte de armas, a maior rejeição à flexibilização está no Sudeste (63%), enquanto, no Nordeste, esse percentual é de 63%.

Um total de 55% dos moradores das cidades das Regiões Norte e Centro Oeste, conforme a pesquisa do Ibope, não quer mais facilidade para os brasileiros terem arma em casa ou carrega-las no dia a dia.

A Região Sul é a mais dividida: 48% dos moradores dos municípios da Região Sul defendem o decreto presidencial, enquanto, para 51%, as regras da posse e do porte de armas não devem mudar.

A pesquisa do Ibope foi realizada entre os 16 e 19 de março, com 2002 entrevistados em 143 municípios. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%, segundo o Ibope. O levantamento foi realizado por iniciativa própria do instituto.