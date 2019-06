Quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena deste sábado deverá receber R$ 2,5 milhões. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

Também serão contemplados neste concurso 2.162 quem acertar a quina (5 números) e a quadra (4 números).

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50.

Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio maior.

Os números serão sorteados às 20 horas (horário de Brasília).