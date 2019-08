Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 2 milhões nesta quinta

O concurso 2.177 pode pagar um prêmio de R$ 2 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (8) em São Paulo (SP).

Excepcionalmente são realizados três concursos nesta semana devido à semana especial de Dia dos Pais. O primeiro sorteio ocorreu na terça-feira (6) e o terceiro será no sábado (10).

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.