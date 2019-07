Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 6 milhões neste sábado

O concurso 2.173 da Mega-Sena, pode pagar um prêmio de R$ 6 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio deste sábado (27) ocorre às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa em São Paulo (SP).

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para se tornar o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.