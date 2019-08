Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 47 milhões neste sábado

A Mega-Sena, acumulada, sorteia neste sábado (31), o prêmio de R$ 47 milhões do concurso 2.184. Os sorteios serão realizados no Espaço Loterias Caixa, aberto ao público e localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

O valor é suficiente para adquirir 9 apartamentos de luxo no valor de R$ 5,22 milhões cada. Caso aplicado na Poupança da Caixa, o prêmio da Mega-Sena, pode render aproximadamente R$ 174 mil por mês.

Quem ainda não fez a sus aposta tem até às 19h de hoje (horário de Brasília) para comprar o bilhete em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

As informações são da Assessoria de Imprensa da Caixa.