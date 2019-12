Meio ambiente: Semace apresenta nova sede de Sobral

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) apresentou a nova sede da Diretoria Regional de Sobral (DISOB), em ato que teve participação de representantes do Ministério Público e de gestores de meio ambiente do município. O novo prédio localizado no bairro Derby (Rua Corina Dantas, 296) oferece mais conforto e segurança para o atendimento ao público, além de ser mais funcional para as atividades internas dos servidores. A apresentação ocorreu dois meses depois da mudança da sede anterior, que ficava no Parque de Exposições da cidade.

A Semace atende, em Sobral, as demandas de licenciamento e fiscalização de empreendimentos públicos e privados de 45 municípios da região Norte do estado e entorno. Prefeituras que têm órgão de meio ambiente credenciado ao licenciamento de impacto local, como Sobral, também estão em permanente diálogo com a Semace. O relacionamento é quase que exclusivamente por meio da internet, o que dispensa o deslocamento do interessado. O atendimento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, nos dois expedientes.

“A Semace está se reestruturando, ela tá ficando mais transparente”, afirmou o diretor da DISOB, Cleverton Caçula. “Hoje, é possível obter informações sobre o trâmite de processos em nosso site”, completou. O superintendente, Carlos Alberto Mendes, destacou a reorganização do sistema ambiental do estado, que prevê a realização de um concurso público para servidores. “Serão oferecidas 40 vagas que, certamente, agilizarão muitas das tarefas realizadas pela autarquia, sobretudo as ações de fiscalização”, afirmou.