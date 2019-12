Mercado de trabalho: Ceará tem mais de 600 empregos disponíveis a partir de 2020

Os cearenses que estão fora do mercado de trabalho precisam ficar de olho nas oportunidades. A Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego (Sine) no Ceará divulgou uma lista de oportunidades de trabalho disponíveis em todo o estado. Nesta semana, pelo menos 671 vagas são disponibilizadas em Fortaleza e mais 16 cidades do interior do estado. Cento e nove delas são reservadas para pessoas com deficiência.