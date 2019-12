Mercado de trabalho: Ceará tem mais de 700 vagas em 14 municípios

A semana começa com oportunidade para os cearenses que querem ingressar no mercado de trabalho. O Sine/IDT está ofertando 701 vagas de emprego esta semana em todo o Estado, sendo 57 destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).

As vagas de trabalho estão mais concentradas em Fortaleza, com 209 oportunidades, com funções em aberto para operador de telemarketing, vendedor, bombeiro hidráulico, pedreiro, servente de limpeza, entre outras.

A Capital também registrou o maior número de vagas para pessoas com deficiência, com 19. São oportunidades em atendente de loja, auxiliar de limpeza, operador de caixa, manicure, auxiliar administrativo, e motofretista.

Além de Fortaleza, outras localidades também estão contempladas com vagas em aberto, como Aracati (12), Crateús (15), Eusébio (50), Horizonte (6) , Iguatu (7), Itaitinga (11), Juazeiro do Norte (39), Limoeiro do Norte (51), Maracanaú (95), Pecém (46), Quixadá (88) , Sobral (47) e São Gonçalo do Amarante (6).

No Estado, são 18 unidades do Sine. Os interessados em concorrer a uma dessas oportunidades, basta se dirigir a uma das unidades do Sine/IDT com carteira de trabalho e currículo em mãos. O órgão destaca que as informações sobre vagas não são dadas por telefone.