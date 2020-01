Mercado de trabalho: Ceará tem mais de mil vagas de emprego abertas

Os cearenses que ainda não entraram no mercado de trabalho devem ficar de olho nas oportunidades. O Sine/IDT está com 1.062 vagas disponíveis na capital e no interior do Estado. Destas, 97 são destinadas a pessoas com deficiência (PcDs) e de acordo com o Sine, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, com 413 oportunidades.

São vagas para milhares de trabalhadores inativos que moram nos municípios cearenses como Eusébio, Pecém, Maracanaú, Horizonte, Itaitinga, Sobral, Juazeiro do Norte, Quixadá, Itapipoca, Aracati, Crateús, Limoeiro do Norte e Iguatu.

Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Ou seja, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT com carteira de trabalho, física ou digital, e currículo em mãos.