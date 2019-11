Mercado de trabalho: desemprego cai, mas ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros

Enquanto isso, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado somou 33,2 milhões, o que segundo o IBGE representa uma estabilidade na comparação com o trimestre anterior e na comparação anual.

Criação de empregos

Durante o mês de outubro, o Ceará registrou mais de 3 mil novos postos de emprego, de acordo com números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em todo Brasil, foram 70.852 empregos com carteira assinada. Nos dez primeiros meses deste ano, foram criados 841.589 empregos com carteira assinada.