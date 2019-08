Mercado de trabalho ganha 243 jovens aprendizes e o projeto já recebe novas turmas

Transformar a vida de jovens por meio da aprendizagem e da preparação para o mercado do trabalho. É com este intuito que o Governo do Ceará investe na valorização de políticas públicas de ensino e capacitação. Como parte deste compromisso, o governador Camilo Santana recebeu nesta sexta-feira (2), em cerimônia no Palácio da Abolição, 343 jovens aprendizes do Primeiro Passo, sendo 243 concludentes de jornada nas empresas conveniadas ao programa e 100 em início de experiência.

Os jovens que encerraram o ciclo enquanto aprendizes receberam certificados das mãos de Camilo Santana. O grupo foi formado por nove turmas que estiveram em capacitação como assistentes administrativos e assistentes de comércio. Dos formados, 100 já estão com efetivação garantida nas empresas em que ingressaram. Aos alunos que iniciam o período de aulas e aprendizagem nas empresas, no próximo dia 12, foi preparada uma festa de boas-vindas na sede do poder estadual. Serão cinco novas turmas, também em assistente administrativo e assistente de comércio.

Em seu discurso aos jovens, o chefe do Executivo destacou a importância do Estado dedicar investimentos prioritários na área da Educação e na geração de mais oportunidade para a juventude cearense. Camilo enfatizou que é através das políticas educacionais e de capacitação de qualidade que se chega a uma sociedade mais justa e menos desigual.

“Quando a gente fala em justiça social, falamos em oportunidades iguais. Infelizmente há uma desigualdade social muito grande no Brasil. Num passado que muitas vezes as grandes oportunidades sempre tiveram nas mãos dos mais ricos. As políticas públicas no Ceará estão mudando a realidade. Nós queremos garantir que as pessoas que precisam do Estado tenham a mesma oportunidade daquelas que podem contar com melhores condições. E a gente vê que quando a gente dá oportunidade, a juventude abraça”, afirmou.

Entre as conveniadas da iniciativa privada no programa Primeiro Passo estão empresas como Fujisan, Ari de Sá, Expresso Guanabara, Extrafarma, Pague Menos, Indústria Naval do Ceará e Água de Coco, dentre outras. Na oportunidade do evento, o governador agradeceu a parceria dos empresários com o Governo do Ceará.

“Esse é um projeto que tem várias mãos. As mãos do poder público, as mãos da juventude e as mãos da iniciativa privada. Gostaria agradecer a essas empresas pela parceria e por ajudar no ingresso desses aprendizes no mercado de trabalho aqui no Ceará”.

Também participaram do evento a secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França, os deputados estaduais Evandro Leitão e Augusta Brito, representantes das empresas parceiras, além de beneficiados pelo programa Primeiro Passo e familiares dos aprendizes.

Visão de futuro

A fortalezense Giudênia Lima, 18, é uma das jovens aprendizes que hoje passam pelo período de aulas de capacitação no Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional do Ceará (Idesq). Agora ela anseia pelo início de estágio em alguma das empresas conveniadas. Para ela, o programa muda a visão e desmistifica muita coisa sobre o mercado de trabalho. Ajuda aos aprendizes a enxergar suas potencialidades e buscar o que querem para o futuro.

“Em pouco tempo já pude aprender muito sobre experiências profissionais e a importância da capacitação. A gente vai aprendendo, e esse aprendizado é levado para a vida toda. Sei que vou sair daqui consciente do que quero para a minha vida profissional”, contou.

Sobre o programa

Com mais de dez anos de atuação, o Primeiro Passo cria oportunidades de inclusão social e profissional para adolescentes e jovens, oriundos da rede pública de ensino, que estejam em situação de risco social e vulnerabilidade, estimulando-os por meio do desenvolvimento de suas competências social e profissional. Entre 2015 e 2018, o projeto capacitou 33.123 jovens em todo o Estado, dos quais 10.320 apenas na linha Jovem Aprendiz. Além da linha de ação Aprendiz, o programa executa as modalidades Bolsista e Estagiário.