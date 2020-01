Mercado de trabalho: oportunidades devem aumentar 13% em 2020

A ampliação das vagas temporárias e a perspectiva de crescimento da economia cearense devem aquecer o mercado de trabalho neste ano. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), a expectativa é que sejam colocados cerca de 13% de trabalhadores a mais no mercado de trabalho, em comparação com o registrado em 2019, quando houve a inclusão de 41 mil trabalhadores em vagas de emprego.

Em 2019, os setores que que se destacaram foram os de serviços, indústria e comércio. A maior parte dos trabalhadores inseridos foi em ocupações como assistente administrativo, vendedor de comércio, atendente de lojas e mercados, operador de caixa, auxiliar de escritório e garçom.

Ao todo, o Sine/IDT ofertou no ano passado, 58.500 vagas de emprego, principalmente pelas empresas de grande porte nos setores de serviços, indústria e comércio.

Para quem ainda está a procura de uma oportunidade, a recomendação é que na hora da entrevista de emprego, fiquem atentos a comportamentos como a capacidade de trabalhar em equipe, iniciativa, boa comunicação e organização.