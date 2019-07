Mercado estima redução de crescimento do PIB e eleva previsão de inflação para 2019

Os analistas do mercado financeiro reduziram pela 20ª semana consecutiva a previsão de crescimento da economia em 2019, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC). Os analistas ouvidos pelo BC também elevaram a previsão de inflação. O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo jornalista, Carlos Alberto Alencar.