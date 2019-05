Mesmo com boas chuvas no Ceará, alerta permanece ligado

Restando exatamente uma semana para o fim da quadra chuvosa, que se iniciou em fevereiro, o Ceará alcançou um número expressivo. As chuvas registradas ao longo deste período garantiram ao ano de 2019 a terceira melhor média pluviométrica das últimas duas décadas. Apesar disso, há pontos de preocupação.

Devido à irregularidade espacial das chuvas, os principais reservatórios cearenses não conquistaram aporte hídrico suficiente. Será preciso, para o segundo semestre, usar a água de forma racional. Caso contrário, o Estado pode enfrentar, novamente, problemas no abastecimento, conforme autoridades da área de gestão hídrica.

A tendência para os últimos dias da quadra chuvosa é de diminuição de ocorrência de precipitações no Ceará.

O balanço parcial aponta que as chuvas ficarão dentro do previsto nos dois prognósticos, com melhor distribuição no Centro-Norte do Estado em detrimento da região Centro-Sul, mostrou o meteorologista da Funceme, Raul Fritz.

No Cariri, as chuvas ocorridas em 2018 superaram as deste ano. A consequência direta é a perda elevada de safra em municípios do Sul do Estado, uma das áreas importantes de produção de grãos. “O maior índice de frustração da safra ocorre no Cariri”, disse o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Antônio Amorim. “Em Jardim e Brejo Santo chega a 90% de perda”.