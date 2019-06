Mesmo com fim da quadra chuvosa no Ceará, Crato e Missão Velha registram as maiores chuvas do estado

O início do ano é marcado como período de chuvas no Ceará e mesmo com o fim da quadra chuvosa no estado, pelo menos 61 cidades registraram precipitações intensas segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme.

De acordo com os dados, entre segunda e terça-feira, Missão Velha, na Região do Cariri, foi a cidade com maior precipitação neste período, com chuva de 75 milímetros. Outra cidade da região que também registrou 75 milímetros foi Crato. Houve registros de chuva também nos municípios de Brejo Santo, Abaiara, Milagres, Mauriti, Barbalha e Juazeiro do Norte.

Com as precipitações, ruas e avenidas ficaram alagadas, como por exemplo a Avenida Leão Sampaio que liga Juazeiro do Norte e Barbalha. O Triângulo Crajubar, que faz a ligação entre os municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, também ficou comprometido por causa do acúmulo de água.

Segundo a Funceme, essas precipitações que ocorrem na Região do Cariri como também Centro-Sul são decorrentes das áreas de instabilidade provocadas por um Distúrbio Ondulatório de Leste localizado sobre os estados da Paraíba e de Pernambuco.